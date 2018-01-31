Бывшая возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа французская певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради готовится к свадьбе.

Об этом сообщает французское издание VSD.

По словам журналистов, которые ссылаются на комментарии инсайдеров, Ванесса Паради получила предложение руки и сердца от французского режиссера Самюэля Беншетри. Пара встречается с 2016 года.

СМИ также сообщают, что свадьба Паради и Беншетри запланирована на 19 июля 2018 года и состоится во Франции на острове Иль-де-Ре.

Напомним, 23 января в Американской академии кинематографических искусств и наук объявили претендентов на премию "Оскар".