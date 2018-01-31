Ванесса Паради выходит замуж (фото) [ Редактировать ]
Бывшая возлюбленная голливудского актера Джонни Деппа французская певица, актриса и фотомодель Ванесса Паради готовится к свадьбе.
Об этом сообщает французское издание VSD.
Ванесса Паради впервые выйдет замуж Как сообщают французские СМИ, в июле этого года 45-летняя актриса и ее 44-летний возлюбленный, режиссер Самюэль Беншетри, сыграют свадьбу. Торжество пройдет на острове Иль-де-Ре, который находится у западного побережья Франции. Впервые об отношениях Паради и Беншетри стало известно в ноябре 2016 года. А с августа 2017 года они перестали скрывать свои отношения. Для Ванессы Паради свадьба станет первой, ведь брак с Джонни Деппом не был зарегистрирован. Самюэль Беншетри уже был женат, но его жена трагически погибла. #ВанессаПаради #VanessaParadis #СамюэльБеншетри #SamuelBenchetrit #свадьба #слухи #tv1000
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По словам журналистов, которые ссылаются на комментарии инсайдеров, Ванесса Паради получила предложение руки и сердца от французского режиссера Самюэля Беншетри. Пара встречается с 2016 года.
СМИ также сообщают, что свадьба Паради и Беншетри запланирована на 19 июля 2018 года и состоится во Франции на острове Иль-де-Ре.
Напомним, 23 января в Американской академии кинематографических искусств и наук объявили претендентов на премию "Оскар".
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