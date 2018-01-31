Вечером 30 января, в Киеве, на улице Дмитриевской, вспыхнул пожар в ресторане "Мама, я дома". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На месте работают бойцы ГСЧС. Также присутствуют медики и патрульная полиция", - сообщают очевидцы.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Напомним, что в Киргизии загорелся крупнейший в стране рынок.