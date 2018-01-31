Николь Кидман пришла в восторг от жаренных кузнечиков и гусениц (видео) [ Редактировать ]
Николь Кидман умеет удивить! На днях на сайте журнала Vanity Fair появилось видео, на котором голливудская актриса аппетитно поедает жареных кузнечиков, сверчков, табачного бражника и мучного хрущака.
При этом перекус она сопровождала восхищалась необычным вкусом насекомых.
"У мучного хрущака фруктовый привкус, а сверчки похожи по вкусу на волосатый орех", - прокомментировала актриса.
Также Николь пришла в восторг от жареных гусениц и рекомендовала всем обязательно их попробовать.
Помимо этого, актриса акцентировала внимание на том, что более 2 миллиардов человек во всем мире едят жуков, и она всего лишь одна из них.
Ранее Николь Кидман кардинально сменила имидж.
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