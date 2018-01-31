Украинская модель Паша Гаруля стала лицом модного итальянского бренда Prada и снялась в новой рекламной кампании весенней коллекции. Об этом пишет 24 канал.

Рекламная съемка стилизованная под комиксы называется "Real Life Comix" ("Веселые кадры"). Фотографом стал Вилли Вандерперре.

В фотосессии снялась украинская модель Паша Гаруля. 18-летняя модель начала свою карьеру только два года назад, но уже успела принять участие в сотнях модных показов. Фото новой рекламной кампании она опубликовала в своем Instagram.

Ранее мы писали о том, что Diesel будет рекламировать модель из Украины.