Украинская модель стала лицом Prada [ Редактировать ]
Украинская модель Паша Гаруля стала лицом модного итальянского бренда Prada и снялась в новой рекламной кампании весенней коллекции. Об этом пишет 24 канал.
Рекламная съемка стилизованная под комиксы называется "Real Life Comix" ("Веселые кадры"). Фотографом стал Вилли Вандерперре.
В фотосессии снялась украинская модель Паша Гаруля. 18-летняя модель начала свою карьеру только два года назад, но уже успела принять участие в сотнях модных показов. Фото новой рекламной кампании она опубликовала в своем Instagram.
The #PradaSS18 campaign by @willyvanderperre 🌹 creative director @dja_dj styling #olivierrizzo
Публикация от pasha_harulia (@pashaharu)
Ранее мы писали о том, что Diesel будет рекламировать модель из Украины.
по теме
Самая модная стрижка 2018 года: советы стилистов (фото)
Модные стилисты назвали самую модную стрижку в 2018 году.
Как сделать маникюр в домашних условиях: 6 главных советов
Каждая девушка старается ухаживать за своими руками. Но очень часто просто не хватает времени, что бы ходить в салон красоты на маникюр к профессионалу.
"Ты очень красива": как меняются лица женщин после комплиментов (фото)
Турецкий тревел-фотограф Мехмет Генч, работающий под псевдонимом Ротасиз Сейях, создал удивительный фотопроект под названием "Ты очень красива".
Diesel будет рекламировать модель из Украины (видео)
Итальянский бренд Diesel представил второе видео из рекламной серии под лозунгом "Go with the flaw" ("Следуй за своими недостатками").
Модель в хиджабе снялась в рекламе средств для волос
Компания L'Oréal Paris пригласила британского бьюти-блогера Амену Кхан стать лицом новой рекламной кампании средств по уходу за волосами.