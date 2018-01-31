Анна Седокова показала, как изменяла своему мужу (видео) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Анна Седокова, прославившаяся после участия в группе "ВИА Гра", выпустила новый клип на песню "На воле".
В нем артистка показала, как едва не разрушила свою семью из-за измены.
"Думаю, что это самая красивая песня из всех, которые я пока написала", - считает Седокова, которая выступила режиссером в отдельных сценах музыкального видео.
Ролик показывает семейную жизнь певицы, а также постельные сцены с любовником. Героиня делает непростой выбор между личным счастьем и благополучием в доме.
"Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, ложь, прощение и ежедневный выбор... И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что ведешь себя неправильно, но делаешь больно. Причиняешь боль себе и другим, оправдывая его словом "любовь", - поделилась Аня.
Напомним, Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике.
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