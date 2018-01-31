Популярная украинская певица Анна Седокова, прославившаяся после участия в группе "ВИА Гра", выпустила новый клип на песню "На воле".

В нем артистка показала, как едва не разрушила свою семью из-за измены.

"Думаю, что это самая красивая песня из всех, которые я пока написала", - считает Седокова, которая выступила режиссером в отдельных сценах музыкального видео.

Ролик показывает семейную жизнь певицы, а также постельные сцены с любовником. Героиня делает непростой выбор между личным счастьем и благополучием в доме.

"Реальность бывает жестокой, она не состоит из розовых облаков. Измены, ложь, прощение и ежедневный выбор... И отношения, от которых невозможно спастись. Они душат тебя и разрушают все вокруг. Ты понимаешь, что ведешь себя неправильно, но делаешь больно. Причиняешь боль себе и другим, оправдывая его словом "любовь", - поделилась Аня.

Напомним, Анна Седокова похвасталась фигурой в купальнике.