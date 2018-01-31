Косатку из аквариума во французском Антибе научили звукам человеческой речи. 16-летняя Вики родилась в неволе и постоянно участвует в экспериментах по исследованию поведения этих животных.

После того как она выучилась команде "повтори", Вики научилась имитировать звук причмокивания губами, скрипа, и даже некоторые слова человеческой речи: "привет" (hello), "пока" (bye-bye) и несколько начальных цифр.

Это первый известный случай обучения косатки довольно внятному произнесению слов человеческой речи. Если не считать попугаев и некоторых других птиц, то до сих пор такая способность была показана лишь для слонов, тюленей и белух.

Но какой бы умной ни была косатка, она, конечно, не понимает смысл этой звуковой имитации. Зато в природе такие навыки позволяют этим животным осваивать диалект не только собственной стаи, но и других, с которыми им доведется общаться.

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