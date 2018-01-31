В Одессе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который похитил из супермаркета около 100 шоколадных яиц Kinder. Общая сумма похищенного товара - 3 тысячи гривен. Об этом сообщает "Думская".

В пресс-службе управления полиции охраны в Одесской области сообщили, что злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке супермаркета. На место вызвали сотрудников полиции.

Напомним, что в Одессе полицейские украли у инкассаторов $120 000.