Сладкая жизнь: в Одессе мужчина украл 100 шоколадных яиц (фото) [ Редактировать ]
В Одессе правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который похитил из супермаркета около 100 шоколадных яиц Kinder. Общая сумма похищенного товара - 3 тысячи гривен. Об этом сообщает "Думская".
В пресс-службе управления полиции охраны в Одесской области сообщили, что злоумышленника с украденным товаром задержали на парковке супермаркета. На место вызвали сотрудников полиции.
Напомним, что в Одессе полицейские украли у инкассаторов $120 000.
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