Курс доллара в Украине продолжает падать [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на четверг, 1 февраля, говорит о том, стоимость доллара продолжает снижаться.
Так, цена доллара опустилась еще на 16 копеек до 27,84 грн, цена евро снизилась на 11 копеек до 34,69 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2784.3493
100 евро - 3468.4639
Ранее мы сообщали о повышении мировых цен на нефть и росте стоимости бензина и дизельного топлива в Украине.
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