Курс валют, установленный НБУ на четверг, 1 февраля, говорит о том, стоимость доллара продолжает снижаться.

Так, цена доллара опустилась еще на 16 копеек до 27,84 грн, цена евро снизилась на 11 копеек до 34,69 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2784.3493

100 евро - 3468.4639

Ранее мы сообщали о повышении мировых цен на нефть и росте стоимости бензина и дизельного топлива в Украине.