НБУ показал новую монету в честь "киборгов" (фото) [ Редактировать ]
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Защитникам Донецкого аэропорта".
Об этом сообщили в пресс-службе Музея денег Нацбанка на странице в Facebook. Первая партия монет из недрагоценных металлов вышла номиналом в 10 гривен в количестве миллион монет.
Памятная монета "Защитникам Донецкого аэропорта" изготовлена из сплава на основе цинка с покрытием никелем.
"Люди выдержали, не выдержал бетон". 242 дня продолжалась оборона Донецкого аэропорта, враг назвал их "киборгами", ведь не мог понять, как они не могли взять Донецкий аэропорт, который защищали всего несколько десятков украинских военных", - напоминает НБУ историю героев.
Ранее мы писали о том, что Нацбанк прекращает чеканить мелкие монеты.
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