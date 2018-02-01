RAB-регулирование даёт гарантии возвращения инвестированных средств и позволяет делать долгосрочное планирование инвестиций и затрат энергораспределительных компаний. Это будет способствовать привлечению инвесторов в украинскую энергетику.

Такое мнение высказал Александр Паращий, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital, сообщают "Українські новини".

"Эта система понятна для иностранных инвесторов, - отметил эксперт. - Переходить нужно и это отвечает европейской практике. Это позволит, при правильной расстановке всех параметров, привлекать реальные деньги в этот сектор".

По словам Паращия, действующая система тарифообразования на передачу электроэнергии не дает возможности для эффективной работы облэнерго.

"Сейчас планирование у компаний возможно только на год, потому что каждый год они приходят и просят тариф, который будет покрывать затраты. Каждый раз есть риск, что регулятор изменится или у тебя испортятся с ним отношения. Но если будет понятная формула, по которой на каждую инвестированную гривну ты получишь определённый доход, уже от личностного фактора ничего не будет зависеть. Это позволит планировать долгосрочные инвестиции", – считает Паращий.

Необходимость перехода на RAB-регулирование также поддержал Андрей Перевертаев, специалист в области энергетики группы координации проектов Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Этот вопрос перезрел. На RAB-регулирование необходимо было переходить ещё несколько лет назад, потому что компании существенно недофинансированы. Доля конечного потребителя для распредкомпаний в Европе в среднем в два и больше раз больше, чем в Украине. Этот вопрос нужно решать, иначе компании не дофинансируют свои работы по распредсетям и при этом они не смогут обеспечивать надежную бесперебойную поставку", – сказал он.

По его мнению, RAB-регулирование также даст более надежную работу электрических сетей и уменьшение времени отключения для потребителей, а в дальнейшем – переход на новые технологии, в частности, развитие Smart Grid и распределенной генерации.

Напомним, ранее за внедрение RAB высказался советник Министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

RAB регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3,5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и т.д.), и стимулирования эффективности расходов распределительных компаний (поставщиков).

В Украине необходимая нормативная база для внедрения RAB-регулирования была опубликована в январе 2018 г.