В Одессе на улице Академика Королева полиция при задержании обстреляла автомобиль Lexus, ранение получил один человек.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на местное управление полиции.

"По предварительной информации, во время задержания подозреваемых в совершении краж автомобилей сотрудниками уголовного розыска было применено оружие травматического действия. Одного из злоумышленников травмировали", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла на парковке возле магазина "Точка" в нескольких метрах от детской площадки, где в это время были мамы с детьми.

"На месте происшествия до сих пор стоит припаркованный Lexus, на котором видны четыре пулевых отверстия. На водительском сидении находится мужчина с непроникающим ранением левого бедра. Раненый дает показания полиции. От госпитализации он отказался", - пишет издание.

Также отмечается, что кроме раненого человека, сидящего в Lexus, есть один задержанный.

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