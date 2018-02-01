Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко дал свою оценку польскому закону об Институте национальной памяти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Розенко поддержал обеспокоенность президента Украины Петра Порошенко.

"Несмотря на попытки наладить украинско-польский диалог, есть силы, которые пытаются "убить" такие наши инициативы еще в зародыше", - написал вице-премьер.

Также Розенко позитивно настроен на урегулирование отношений с Польшей.

"Убежден, что все попытки разругать украинцев с поляками будут напрасными. Здравый смысл победит!", - добавил вице-премьер.

Напомним, ранее мы писали, что из-за скандального польского закона Израиль намерен отозвать своего посла из Польши.