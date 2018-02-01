Украина - Польша: что мешает наладить отношения [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко дал свою оценку польскому закону об Институте национальной памяти. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Розенко поддержал обеспокоенность президента Украины Петра Порошенко.
"Несмотря на попытки наладить украинско-польский диалог, есть силы, которые пытаются "убить" такие наши инициативы еще в зародыше", - написал вице-премьер.
Также Розенко позитивно настроен на урегулирование отношений с Польшей.
"Убежден, что все попытки разругать украинцев с поляками будут напрасными. Здравый смысл победит!", - добавил вице-премьер.
Напомним, ранее мы писали, что из-за скандального польского закона Израиль намерен отозвать своего посла из Польши.
по теме
Эксгумация польских захоронений в Украине: Варшава сделала заявление
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович ожидает, что Киев отменит мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине.
Исторический скандал: Израиль грозит отозвать посла из Польши
Между Израилем и Польшей назревает дипломатический скандал.
Порошенко розкритикував польський закон про Інститут національної пам'яті
Петро Порошенко розкритикував скандальний польський закон про Інститут національної пам'яті. У Фейсбуці президент написав, що документ не відповідає принципам партнерства між Україною та Польщею, а оцінки які там прописані - абсолютно необ'єктивні та категорично неприйнятні.
Чехія збільшує квоти на прийом працівників з України
Уряд Чехії вирішив удвічі збільшити квоти на прийом працівників з України. Про це у Твітері повідомив міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький.
Сенат Польши принял скандальный закон
Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши