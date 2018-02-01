Дональда Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

Кто именно выдвинул кандидатуру Трампа держат в тайне, известно только - это американец. Этот же человек предлагал американского президента и в прошлые годы. По его мнению, Трамп достоин награды за придерживание идеологии "борьбы за мир с помощью силы" и другие заслуги.