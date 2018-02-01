В США девочка расстреляла одноклассников [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) девочка открыла огонь по одноклассникам, передает CNN.
Во время стрельбы она ранила двух 15-летних подростков.
Раненого в голову юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии, его одноклассница ранена в руку.
Кроме того, в результате стрельбы пострадали женщина и двое детей. Они получили незначительные травмы из-за осколков стекла.
Сотрудники полиции задержали открывшую огонь ученицу. О причинах стрельбы пока неизвестно.
Ранее мы сообщали о стрельбе возле ночного клуба в Ужгороде.
по теме
В американській школі підліток розстріляв школярів
Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець з пістолетом - і почав стріляти по учнях.
Британский подросток похитил разведданные ЦРУ
15-летний Кейн Гэмбл прямо из своего дома заходил в личные и рабочие учетные записи руководителей ЦРУ и ФБР. Парень смог убедить всех, что он - Джон Бреннан - в то время это был директор ЦРУ.
За гранью добра и зла: в США родители несколько лет держали на цепи 13 детей
Соединенные Штаты сегодня потрясли сразу две шокирующие истории. В Калифорнии родители несколько лет держали на цепи 13 детей. А четырехкратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала, что стала жертвой насильника.
У США показали кадри дивовижного порятунку дітей (відео)
Під час пожежі з десяток людей отруїлися чадним газом. Нині їхньому життю ніщо не загрожує.
Мать выбросила ребенка из окна пылающего дома (видео)
В США пожарный поймал выброшенную с третьего этажа горящего дома девочку.
У США батьки роками тримали своїх дітей на ланцюгах
Про жахливий випадок знущання батьків над своїми дітьми повідомила поліція Каліфорнії. Подружжя ув’язнило 13 власних дітей. Про це ніхто б не дізнався, якби 17-річній дівчині не вдалося втекти з будинку. Вона й повідомила поліцію.