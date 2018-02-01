В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) девочка открыла огонь по одноклассникам, передает CNN.

Во время стрельбы она ранила двух 15-летних подростков.

Раненого в голову юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии, его одноклассница ранена в руку.

Кроме того, в результате стрельбы пострадали женщина и двое детей. Они получили незначительные травмы из-за осколков стекла.

Сотрудники полиции задержали открывшую огонь ученицу. О причинах стрельбы пока неизвестно.

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