О том, что лучше не есть фастфуд или продукты с большим количеством сахара знают все. Мы составили список безобидных (на первый взгляд) продуктов, с которыми сталкиваемся каждый день.

Плавленый сыр

Плавленый сыр, который нам предлагают в супермаркетах имеет мало общего с настоящим сыром. По сути этот продукт - смесь из сырных отходов, красителей, ароматизаторов и искусственных жиров. Звучит совсем не аппетитно, правда?

Маргарин

В маргарине содержится большое количество трансжиров, которые сложно назвать безопасным ингредиентом. Они могут вызвать проблемы со здоровьем самого разного характера - от сахарного диабета до онкологических заболеваний.

Цитрусовые

Не пугайтесь. На самом деле, любимые апельсины, грейпфруты и лимоны опасны только если употреблять их на голодный желудок. Цитрусовые повышают кислотность, поэтому без "сопровождения" могут спровоцировать гастрит и даже язву. Ешьте этот вид фруктов после основных блюд и все будет в порядке.

Диетические сладости

Нет, речь идет не о десертах, в которых совсем нет сахара, а о напитках и блюдах с низкокалорийными сахарозаменителями. Кажется, что это идеальное решение - вроде бы вкусно, и не вредит фигуре. Это только иллюзия. Некоторые синтетические заменители могут нарушить гормональный фон и вызвать серьезную прибавку в весе, проблемы с кожей и волосами.

Магазинные йогурты

Разве можно придумать что-то более здоровое, чем йогурт на завтрак? Почти все, что угодно будет полезнее покупного сладкого йогурта. В одной баночке содержится невероятное количество сахара, поэтому их нужно избегать. А еще йогурт, который по-настоящему влияет на микрофлору, хранится не больше трех дней, поэтому в магазине вы вряд ли такой найдете.

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