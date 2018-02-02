Опасные продукты: о какой еде лучше забыть [ Редактировать ]
О том, что лучше не есть фастфуд или продукты с большим количеством сахара знают все. Мы составили список безобидных (на первый взгляд) продуктов, с которыми сталкиваемся каждый день.
Плавленый сыр
Плавленый сыр, который нам предлагают в супермаркетах имеет мало общего с настоящим сыром. По сути этот продукт - смесь из сырных отходов, красителей, ароматизаторов и искусственных жиров. Звучит совсем не аппетитно, правда?
Маргарин
В маргарине содержится большое количество трансжиров, которые сложно назвать безопасным ингредиентом. Они могут вызвать проблемы со здоровьем самого разного характера - от сахарного диабета до онкологических заболеваний.
Цитрусовые
Не пугайтесь. На самом деле, любимые апельсины, грейпфруты и лимоны опасны только если употреблять их на голодный желудок. Цитрусовые повышают кислотность, поэтому без "сопровождения" могут спровоцировать гастрит и даже язву. Ешьте этот вид фруктов после основных блюд и все будет в порядке.
Диетические сладости
Нет, речь идет не о десертах, в которых совсем нет сахара, а о напитках и блюдах с низкокалорийными сахарозаменителями. Кажется, что это идеальное решение - вроде бы вкусно, и не вредит фигуре. Это только иллюзия. Некоторые синтетические заменители могут нарушить гормональный фон и вызвать серьезную прибавку в весе, проблемы с кожей и волосами.
Магазинные йогурты
Разве можно придумать что-то более здоровое, чем йогурт на завтрак? Почти все, что угодно будет полезнее покупного сладкого йогурта. В одной баночке содержится невероятное количество сахара, поэтому их нужно избегать. А еще йогурт, который по-настоящему влияет на микрофлору, хранится не больше трех дней, поэтому в магазине вы вряд ли такой найдете.
Ранее мы рассказывали о вреде и пользе подсолнечного масла.
по теме
Как безболезненно отказаться от сахара: простые советы
Отказаться от сахара тяжело, но это вполне реально, если придерживаться определенных правил.
Бургеры вызывают смертельные заболевания - ученые
Употребление фастфуда и другой жирной пищи в огромных количествах может необратимо изменить работу иммунной системы.
Подсолнечное масло: вред и польза
Для украинцев подсолнечное масло является неотъемлемой частью рациона.
Подсолнечное масло вредно для здоровья - ученые
Ученые выяснили, что подсолнечное масло крайне вредно для здоровья.
5 лет жизни, льготы и хорошее настроение: что можно получить взамен на донорскую кровь
Как и многие, я всегда думала, что сдавать кровь - это страшно, больно и очень неприятно. Оказалось, что процедура совсем не отличается от рядовой сдачи на анализ (разве что чуточку дольше). А еще это не только важно и нужно для "адресатов", но и очень полезно для самих доноров.