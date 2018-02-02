Сестры до смерти избили брата за съеденный кекс [ Редактировать ]
В Атланте (США) две сестры до смерти забили трехлетнего брата за то, что тот в одиночку съел украденный кекс, передает Metro.
По данным правоохранителей, одна из сестер сначала просто избила мальчика, а вторая ударила его бейсбольной битой по голове. Сначала девочки утверждали, что малыш подавился кексом, но потом признались в совершенном.
Сообщается, что дети жили в плохих условиях - им постоянно не хватало еды, а в доме водились тараканы.
Ранее мы рассказывали о матери, которая жестоко убила свою дочь за разгульный образ жизни.
по теме
Кровавые раны на ногах и руках: мать заморила голодом падчерицу (фото)
В Калифорнии приемная мать морила голодом троих подростков, пока 16-летняя Натали не скончалась от остановки сердца в результате недоедания.
В американській школі підліток розстріляв школярів
Уранці до навчального закладу зайшов 15-річний хлопець з пістолетом - і почав стріляти по учнях.
У США батьки роками тримали своїх дітей на ланцюгах
Про жахливий випадок знущання батьків над своїми дітьми повідомила поліція Каліфорнії. Подружжя ув’язнило 13 власних дітей. Про це ніхто б не дізнався, якби 17-річній дівчині не вдалося втекти з будинку. Вона й повідомила поліцію.
В США девочка расстреляла одноклассников
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) девочка открыла огонь по одноклассникам.
Учительница-педофил пыталась похитить ученика для секса
36-летнюю учительницу математики Рене Рин арестовали после того, как сотрудники школы West Career and Technical Academy увидели в ее телефоне откровенную переписку с 17-летним учеником.