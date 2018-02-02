В Атланте (США) две сестры до смерти забили трехлетнего брата за то, что тот в одиночку съел украденный кекс, передает Metro.

По данным правоохранителей, одна из сестер сначала просто избила мальчика, а вторая ударила его бейсбольной битой по голове. Сначала девочки утверждали, что малыш подавился кексом, но потом признались в совершенном.

Сообщается, что дети жили в плохих условиях - им постоянно не хватало еды, а в доме водились тараканы.

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