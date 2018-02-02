Цена биткоина резко упала [ Редактировать ]
Цена биткоина резко обрушилась
Источник: Pixabay
Источник: Pixabay
2 февраля стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжила снижение и достигла минимальной за последние два месяца отметки.
Так, цена биткоина (bitcoin) упала до 8 779,76 долларов, потеряв за последние сутки 13,72% стоимости.
Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.
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