2 февраля стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжила снижение и достигла минимальной за последние два месяца отметки.

Так, цена биткоина (bitcoin) упала до 8 779,76 долларов, потеряв за последние сутки 13,72% стоимости.

Ранее мы сообщали о падении мировых цен на нефть.