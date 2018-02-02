Командование ВМС США заказало американской компании Lockheed Martin поставку двух боевых лазеров, один из которых будет установлен на эсминце типа "Арли"Arleigh Burke. Это будет второй корабль в составе американского флота, вооруженный боевым лазером.

На данный момент боевая лазерная установка установлена на десантном корабле-доке "Понсе" типа "Остин".

Лазер отвечает за поражение беспилотных летательных аппаратов, а также ослепление электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения. Основу установки мощностью 33 киловатта составляет твердотельный лазер. В ее состав также входит система наведения и маломощный лазер, предназначенный для ослепления систем наблюдения.

По условиям нового контракта, конечная стоимость которого может составить около 943 миллионов долларов, Lockheed Martin должна будет поставить военным лазерные установки мощностью от 60 до 150 киловатт.

Тем временем разведка США заявила об угрозе для своих спутников со стороны России и Китая.