Сердечно-сосудистые проблемы, в частности, сердечные приступы, инсульты, тромбы связаны с мигренью, пишет The Independent.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое длилось 19 лет.

Датские и американские ученые собрали данные пациентов с 1995 по 2013 год.

Они выяснили, что пациенты, которые жаловались на мигрень, чаще имели сердечные приступы - 25 случаев из 1000, в то же время 45 пациентов с мигренью из 1000 имели инсульты.

Эксперты также указали, что средний возраст, в котором пациенты начинали жаловались на мигрень, – 35 лет.

Еще, по их наблюдениям, 71% случаев касались именно женщин.

"Мы предполагаем, что мигрень может рассматриваться как потенциальный фактор риска появления сердечно-сосудистых заболеваний", – говорят ученые.

Мигрень – это периодическая головная боль средней и высокой интенсивности. Во время сильных мигреней людей может тошнить и возникает чувствительность к свету и звукам.