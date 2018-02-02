Чем опасна мигрень - ученые [ Редактировать ]
Сердечно-сосудистые проблемы, в частности, сердечные приступы, инсульты, тромбы связаны с мигренью, пишет The Independent.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое длилось 19 лет.
Датские и американские ученые собрали данные пациентов с 1995 по 2013 год.
Они выяснили, что пациенты, которые жаловались на мигрень, чаще имели сердечные приступы - 25 случаев из 1000, в то же время 45 пациентов с мигренью из 1000 имели инсульты.
Эксперты также указали, что средний возраст, в котором пациенты начинали жаловались на мигрень, – 35 лет.
Еще, по их наблюдениям, 71% случаев касались именно женщин.
"Мы предполагаем, что мигрень может рассматриваться как потенциальный фактор риска появления сердечно-сосудистых заболеваний", – говорят ученые.
Мигрень – это периодическая головная боль средней и высокой интенсивности. Во время сильных мигреней людей может тошнить и возникает чувствительность к свету и звукам.
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