Биткоин: курс криптовалюты продолжает падать [ Редактировать ]
фото: ITC.ua
3 февраля стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает падать.
Так, цена биткоина упала до $8 647, потеряв за последние сутки 4.29% стоимости.
Одновременно с этим капитализация валюты составляет $144,033.
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