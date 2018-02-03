В субботу ночью, 3 февраля, в 2:00 радикально настроенные люди подожгли православный храм Святого князя Владимира в Киеве (микрорайон Сихов). Об этом заявил в своем комментарии архиепископ Львовский и Галицкий Филарет, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Огнем уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие площадью 100 метров квадратныхи церковный инвентарь, пол и облицовка стен площадью 30 метров квадратных, повреждены церковный инвентарь площадью 40 метров квадратных", - говорится в сообщении Львовской областной государственной администрации.

28 января радикально настроенные силы устроили акцию протеста возле храма с требованием демонтажа церкви. Пресс-служба епархии назвала мероприятие провокацию и отвергла обвинения в незаконности возведения на данном земельном участке церковного здания.

"То, что произошло во Львове не укладывается в сознании людей. Становится странным когда христиане выражают свою политическую позицию поджогом храма.

Мы живем в XXI веке, но наблюдаем за тем, что ничего не изменилось со времен гонений на Христа. Иисус Христос был гоним вчера, гонимый сегодня и будет гоним всегда. Но только Христос вчера, сегодня и навсегда, а имя гонителей исчезли с лица земли", - отметил архиепископ Филарет.

Стоит отметить, что факт умышленного поджога является безоговорочным, поскольку электроэнергия в храм ни была подведена, тем более, прибыв на место происшествия священник и представители епархиального управления обнаружили демонтировано окно, через которое вероятно и был совершен поджог.

Напомним, что в Ривне злоумышленники подожгли машину и дом местного депутата.