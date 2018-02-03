В субботу, 3 февраля, продолжается молебен у храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря, в котором принимает участие более трех тысяч верующих. Все они собрались к древней святыне, чтобы засвидетельствовать поддержку братии обители и защитить храм от нашествия национал-радикалов. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

О возможном захвате сообщалось недавно на сайте Десятинного монастыря. В связи с этим насельники обители призвали неравнодушных верующих присоединиться к молебну возле Владимиро-Ольгинского храма.

"Дорогие братья и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов, раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Матери церквей Киевской Руси - Десятинного храма", - указано в сообщении на сайте обители.

На этот призыв пришло более три тысячи киевлян, которые объединились для молитвы за обитель.

Богослужение началось в 11:00. Параллельно проходит акция, около двухсот участников которого выступают за снос храма и освобождения двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь. Злоумышленников удалось задержать на горячем - с канистрами топлива. Позже в этот же день радикалы из террористической организации "С14" устроили штурм Десятинного монастыря.

После того, как 27 января Шевченковский районный суд города Киева принял решение об аресте двух поджигателей сроком на два месяца, в адрес судьи и монастыря поступали угрозы.

Сейчас верующие Украинско Православной Церкви продолжают молитву. В их адрес звучат оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы со стороны участников так называемой акции. Среди активистов - представители террористичной организации С-14, Нацкорпусу, "Правого сектора" во главе с главой партии "ПС" Андреем Тарасенко. За порядком наблюдают около 200 правоохранителей, присутствовали представители "Красного креста".

Под вечер активисты, которые объясняли свои действия заботой о сохранении фундамента Десятинного храма, устроили на этом фундаменте дискотеку, чем еще раз подтвердили, что на самом деле борются не за сохранение археологического памятника, а против Православной Церкви.

Напомним, что во Львове подожгли церковь УПЦ.