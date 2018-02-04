Биткоин: курс криптовалюты вернулся к росту [ Редактировать ]
фото: davidicke.com
4 февраля стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, вернулась к росту.
Так, цена биткоина (bitcoin) поднялась до $9 183, подорожав за последние сутки 6,68%.
Напомним, что в Канаде на криптовалютной ферме растят рыбу и овощи.
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