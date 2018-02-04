В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о подъеме уровней воды в реках Закарпатья и замерзании рек бассейна Припяти в ближайшие дни.

По данным Укргидрометцентра, 4-5 февраля ожидается повышение уровней воды... 4 февраля на р.Латорица - г.Чоп на 1,5-2,0 м (выход воды на заводь междамбового пространства). На р. Тиса - г. Чоп на 3,0-3,5 м (в пределах русла и без угрозы негативных последствий).

Также ожидает замерзание воды в бассейне реки Припяти.

"5-7 февраля, в связи со значительным похолоданием, в реках бассейна Припяти ожидается возобновление ледовых явлений в виде заберегов (полоски льда у берегов водоема) и шуги (мелкий рыхлый лед перед ледоставом) с дальнейшим установлением ледостава", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов.