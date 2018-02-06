В Одессе сегодня снова решали судьбу памятника Екатерине II. Напомню, в апелляционный суд обратились сразу обе стороны тяжбы.

Противники монумента требуют его демонтировать. Городские власти выступают против этого. Чем закончилось заседание: об этом далее в материале.

Больше месяца стороны готовились к дебатам. Первыми выступили авторы иска - активисты Ассоциации казацких обществ "Сич". Они считают: десять лет назад власти Одессы незаконно перенесли из центра города памятник морякам-потемкинцам и так же незаконно восстановили на этом месте монумент Екатерине II, уничтоженный при большевиках. Утверждают: тогда мэрия не получила специального разрешения Кабинета Министров на это. Поэтому теперь памятник императрице нужно снести.

"Зобов'язати міську владу повернути пам'ятник "Потьомкінцям - нащадки" на його законне місце: Катериненську площу!", - говорит Виктор Мазураш, представитель истца.

Представитель горсовета парирует: какого-то отдельного согласования не требовалось. Потому что памятник потёмкинцам - местного, а не национального значения. Поэтому нужно оставить все, как есть.

"Рішенням виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від дев'яносто першого року йому було надано відповідний статус", - говорит Елена Ходаковская, представитель ответчика.

Пока стороны дискутируют в зале, свои дебаты - на улице. Для одних митингующих - Екатерина II - основательница Одессы, и они горой стоят за памятник. Для других - это центр антиукраинских настроений.

"Україна здобута нашою кров'ю і царицею вона тут ні разу не була!", - заявляет Анатолий Петько, атаман Украинского Казацкого Войска.

"Понятно, что Екатерину никто не даст сносить. Но даже сама постановка вопроса и само рассмотрение этого дела в суде-очень оскорбляет здравомыслящих одесситов", - говорит Виталий Саутенков, депутат облсовета, "Оппозиционный блок".

В итоге, суд вынес дипломатичное решение. С одной стороны - распоряжения мэрии о переносе и установке памятников признал незаконными, с другой - апелляционную жалобу казацких обществ оставил без удовлетворения: то есть демонтировать монумент никто не будет.

"Завдання суду - не разраховувати ситуацію. Потрібно дотримуватись балансу між законодавчими нормами і різними думками суспільства", - говорит Александр Джабурия, судья-спикер Одесского апелляционного админсуда.

"Данное решение позволит сохранить, в первую очередь, одну из красивейших площадей Европы - Екатерининскую площадь в первозданном виде. Позволит сохранить гражданский мир в Одессе и позволит сохранить историческую справедливость", - сказал Николай Скорик, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Теперь у противников памятника Екатерине II есть месяц, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде. Воспользуются ли они этим правом - пока не известно.