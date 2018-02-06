Биткоин: стоимость криптовалюты стремительно падает [ Редактировать ]
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Самая популярная криптовалюта потеряла еще 16,75% стоимости. Об этом говорят данные CoinMarketCap.
Так, стоимость биткоина упала до $6 924,44
Также наблюдается тенденция к снижению стоимости других криптовалют. За последние сутки многие потеряли 15-25% цены.
Ethereum - 16,88% $697,25
Ripple -17,48% $0,686297
Bitcoin Cash -23,38% $888,16
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