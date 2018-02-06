Самая популярная криптовалюта потеряла еще 16,75% стоимости. Об этом говорят данные CoinMarketCap.

Так, стоимость биткоина упала до $6 924,44

Также наблюдается тенденция к снижению стоимости других криптовалют. За последние сутки многие потеряли 15-25% цены.

Ethereum - 16,88% $697,25

Ripple -17,48% $0,686297

Bitcoin Cash -23,38% $888,16

Ранее podrobnosti.ua сообщали о продолжающемся росте цен на бензин в Украине.