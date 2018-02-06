В Великобритании нашли "черновик" Стоунхенджа [ Редактировать ]
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На территории городка Ларкхилл в 2,5 километрах от Стоунхенджа команда археологов обнаружила древнее сооружение, которое полностью копирует ориентацию камней древнего сооружения, передает Guardian.
Исследователи нашли девять столбовых ям, которые копируют положение каменных столбов Стоунхенджа относительно положения Солнца.
Ученые предполагают, что на территории Ларкхилла могли проживать архитекторы, которые проектировали Стоунхендж, а обнаруженное сооружение является "черновиком".
Ранее мы сообщали о том, что археологи нашли десятки затерянных городов майя.
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