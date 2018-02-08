В Китае проводят масштабный фестиваль на Новый год

Древние китайцы праздновали Новый год целый месяц, однако сейчас время новогоднего отдыха сократилось вдвое. Тем не менее, две недели - в этом году с 16 февраля и до 2 марта - Китай проводит масштабный фестиваль.

Китайцы привлекают в доме удачу всеми доступными способами.

Например, распространенным подарком является конверт красного цвета. В него принято класть деньги, но хороши эти подарки для детей и людей, которые не работают, например, пенсионерам.

Во время праздника принято есть определенную еду, особенно на ужин в Канун Нового Года, из-за ее символического значения, в зависимости от ее названия или внешнего вида.

Рыба является обязательным для Китайского Нового Года блюдом, так как китайское слово "рыба" звучит так же как слово "избыток". Употребление рыбы, китайцы верят, принесет больше денег и удачи в наступающем году.

Что можно и что нельзя делать на Китайский Новый год 2018

Китайцы верят, что "как встретишь год, так его и проведешь", поэтому существует множество суеверий и запретов, которым нужно следовать во время Праздника Весны.

Эти запреты обычно начинают применяться за месяц до фестиваля и продолжаются до конца фестиваля (15 день, Праздник Фонарей).

Нельзя делать уборку или мыть волосы в течение первых трех дней, поскольку это сметет/смоет удачу.

Плач ребенка, как полагают, приносит неудачу в семью, поэтому детей утихомиривают.

Нельзя просить денег и ни в коем случае нельзя брать кредиты.

Китайцы верят, что красное нижнее белье сулит удачу.

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