Отец убил собственную дочь, чтобы она "не мучилась" [ Редактировать ]
Ричард Край убил свою 19-летнюю дочь Оливию на стоянке для автодомов в Англии из-за того, что просто не выдержал. Дело в том, что девушка страдала серьезным тревожным расстройством и нервы 64-летнего отца тоже сдали. Расправившись с дочерью, мужчина отправился в дом своей бывшей возлюбленной Дамьянти Кован и тоже пытался ее задушить, сообщает Daily Star.
Причем о своих планах Ричард заранее рассказал сестре, но та ему не поверила. Отец признался тогда, что легче будет убить свою дочь, чтобы она не мучилась. После того как полиция нашла тело, мужчина дал признательные показания.
"Я больше не мог позволить ей страдать. Знаю, что это звучит бессердечно, но я не мог придумать ничего другого. Я обдумывал это в течение многих месяцев. Знаю, что это не оправдание", - рассказал Край.
Оливия боролась с психическими заболеваниями с раннего возраста, и отец постоянно за ней ухаживал. Причем если он оставлял ее одну, то девушка вызывала полицию и психиатров и писала папе сообщения "Помоги". Менее чем за неделю до убийства Ричард предложил дочери разбиться на машине и покончить со всем этим.
Ричарда приговорили к принудительному психиатрическому лечению, после которого он проведет в тюрьме 10 лет.
Напомним, отец зверски убил сына во время ссоры.
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