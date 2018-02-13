С 12 по 18 февраля в 2018 году отмечается - Масленица. С этим весенним праздником связно много народных традиций и примет. К примеру, первый блин всегда съедается в память об усопших, а дети свистят в свистки в форме птиц, тем самым призывая их прилететь побыстрее обратно.

Также в прежние времена в последний день Масленицы тесть приглашал своего зятя "доесть барана", то есть насладиться мясным перед началом Великого Поста, когда его уже нельзя употреблять.

Отмечать Масленицу обязательно нужно весело, шумно и сытно, иначе весь год можно прожить худо.

Приметы Масленицы 2018

Если блины получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет.

На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

Также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

Если в канун Масленицу шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить.

Если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.

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