Во вторник, 6 февраля, ушел из жизни Василий Сухов, украинский общественный деятель и журналист, координатор Евромайдана в Днепре, передают "Вести".

"Василий Сухов ушел из жизни, но его советы и наставления навсегда останутся в моей памяти. Он боролся за европейское будущее украинского народа и развитие гражданского общества в Днепропетровской области и мечтал жить в европейской, правовой, демократической стране", - отмечает журналист Константин Бильцан.

Напомним, во Львове умер 28-летний чемпион мира.