Умер координатор Евромайдана [ Редактировать ]
Во вторник, 6 февраля, ушел из жизни Василий Сухов, украинский общественный деятель и журналист, координатор Евромайдана в Днепре, передают "Вести".
"Василий Сухов ушел из жизни, но его советы и наставления навсегда останутся в моей памяти. Он боролся за европейское будущее украинского народа и развитие гражданского общества в Днепропетровской области и мечтал жить в европейской, правовой, демократической стране", - отмечает журналист Константин Бильцан.
Напомним, во Львове умер 28-летний чемпион мира.
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