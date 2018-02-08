8 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
фото: WideFon.com
8 февраля - 39-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 326 дней.
Именины 8 февраля
Давид, Климент, Мария, Павл, Петр, Федор, Аркадий.
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