Что обязательно нужно сделать на Масленицу-2018

В 2018 году Масленица продлится с 12 по 18 февраля и, как мы знаем, этот праздник дошел до нас еще с языческих времен. В масленичную неделю провожают зиму и зазывают долгожданную весну.