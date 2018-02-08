Погода в Украине: страну накроет мощный циклон [ Редактировать ]
Синоптики обещают 8 февраля по всей территории страны мокрый снег, в южных и центральных областях - снег с дождем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
На западе и севере страны завтра ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье отдельные порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7 градусов мороза, в Черниговской и Сумской до 10 градусов мороза, на западе и юге страны около 0 градусов; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части 4-9 градусов тепла.
Погода в Киеве будет облачной. Ночью без осадков, днем мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Во Львове завтра ночью снег, а днем - мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
В Одессе в четверг ночью мокрый снег с дождем, днем - дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем 5-7 градусов выше нуля.
В Днепре ночью снег, днем синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах - гололед. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 градусов тепла.
Погода в Харькове ночь пройдет без осадков, днем ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем - до 2 градусов выше нуля.
В Карпатах завтра ночью снег, который днем перейдет в мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов.
Читайте также гороскоп на сегодня.
по теме
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
На 4 февраля синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и метели.
На Украину надвигается мощный циклон
В субботу, 3 февраля, на запад Украины надвигается мощный циклон с дождем, мокрым снегом и ветром.
В Украине ударят сильные морозы
В Украине в ближайшие дни ожидается значительное ухудшение погодных условий. Больше всего от снегопадов, гололеда и сильных порывов ветра будут страдать южные и восточные регионы страны.
Украину замело: сотни машин достают из-под снега (фото)
По состоянию на 07.00 19 января обильный снегопад отмечен в большинстве областей Украины.
Непогода в Украине: Одесская область осталась без света
В Украине продолжается борьба с непогодой. Без света остались почти 800 населенных пунктов в 8 областях из-за метели. В Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогрева.