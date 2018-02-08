Синоптики обещают 8 февраля по всей территории страны мокрый снег, в южных и центральных областях - снег с дождем. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе и севере страны завтра ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, днем ​​на Левобережье отдельные порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7 градусов мороза, в Черниговской и Сумской до 10 градусов мороза, на западе и юге страны около 0 градусов; днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части 4-9 градусов тепла.

Погода в Киеве будет облачной. Ночью без осадков, днем ​​мокрый снег и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​около 0 градусов.

Во Львове завтра ночью снег, а днем ​​- мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

В Одессе в четверг ночью мокрый снег с дождем, днем ​​- дождь. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем ​​5-7 градусов выше нуля.

В Днепре ночью снег, днем ​​синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах - гололед. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днем ​​1-3 градусов тепла.

Погода в Харькове ночь пройдет без осадков, днем ​​ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем ​​- до 2 градусов выше нуля.

В Карпатах завтра ночью снег, который днем ​​перейдет в мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем ​​около 0 градусов.

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