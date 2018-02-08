Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что электронное декларирование находится под угрозой. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает... Это неприятное обстоятельство, потому что электронное декларирование могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК - ред.) никогда не был создан фактически, так и не начал свою работу, этот инструмент находится сейчаспод угрозой", – заявил Сытник.

В НАЗК сейчас этих заявлений директора НАБУ не комментировали. Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, фактически созданное в 2016 году, среди прочего, осуществляет проверку деклараций, проводит мониторинг образа жизни чиновников, должностных лиц, госслужащих, судей, прокуроров.

Ранее НАПК отчиталось о количестве полученных деклараций.