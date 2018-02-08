Вибух у Красногорівці: у Дніпрі прооперували трирічну дівчинку [ Редактировать ]
У Дніпрі прооперували 3-річну Софійку з Красногорівки. Нагадаю, 6 лютого дівчинка дістала тяжких травм під час вибуху. У руках її товариша здетонувала знайдена на вулиці залізяка. Усього постраждали троє дітей. Двоє залишаються у лікарні Донецької області. А от найскладнішу пацієнтку довелося транспортувати до Дніпра. Який стан Софійки і що ж вибухнуло - Олена Мендалюк розкаже.
Софійка відучора у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Серед трьох постраждалих під час вибуху діточок, її травмувало найсильніше. Осколками дівчинці посікло живіт, зачепило печінку та кишечник. Вона втратила багато крові. Перші операції зробили у лікарні Курахова. Та стан маленької пацієнтки - погіршувався. У Дніпрі, після обстеження, дівчинку одразу відвезли до операційної. У неї почався перитоніт.
"Петротонит - это воспаление брюшной полости, в результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. В операционной произведена ревизия органов, провели коррекцию всего на современный шовный материал", - розповів Олександр Хітрик, головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.
Під реанімацією чергує мати Софійки. Світлана після операції ще не бачила донечки. Медики кажуть: пацієнтка вже почувається краще, дихає самостійно - без допомоги апарату штучної вентиляції легень. Усі життєві показники - в нормі.
"Ничего не болит? Хорошо себя чувствуешь?"
Жінка розповідає: у вівторок увечері її дочки, 3-річна Софійка та 15-річна Карина, пішли у гості до друзів. Раптом у руках сусідського хлопчика щось здетонувало.
"Они даже не видели, что у него было в руках, он сидел на кресле. Они стояли возле холодильника, наливали себе чай. София возле него была, он ей что-то показывал. Видно так оно и произошло", - розповідає Світлана Семидєтко , мати пораненої Софії.
У поліції розповіли: у руках дев'ятирічного Сашка - вибухнув електронний детонатор.
"Применяется он на шахтах, для дробления угля, твердых пород угля. Используется, как самостоятельное взрывное устройство оно не используется. Он им играл, Колупаев. Говорит - там есть дырочка. Он с него хотел свисток сделать. По сути, ребенок даже не знал, что это это", - говрить Геннадій Дегтярьов, начальник Мар'їнського відділення поліції.
Де Сашко знайшов детонатор - поки що невідомо. Утім, розповідає мама Софійки, у Красногорівці небезпека буквально на кожному кроці: боєприпаси та кулі валяються усюди.
"Марьянку постоянно бомбят, она от нас в 3 км. У нас окраина Восточка - там все разбито. Патроны лежали пустые, но мы их никогда не поднимаем, ногой откинули на обочину, и все", - розповідає Світлана Семидєтко , мати пораненої Софії.
Сашко, який тримав у руках детонатор - нині у лікарні Лимана. Вибухом хлопчикові відірвало пальці, пошкоджені й внутрішні органи. Його прооперували, стан дитини стабілізується.
по теме
Эхо войны: в Красногоровке на боеприпасе подорвались трое детей
Сдетонировал неизвестный предмет, который дети нашли на улице. 14-летняя девочка получила относительно легкие ранения. А вот у 9-летнего мальчика и 3-летней девочки - повреждены внутренние органы и тяжелые травмы рук.
У Красногорівці від вибуху постраждали діти
На Донеччині троє дітей постраждали від вибуху невідомого предмета. Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, це сталося напередодні ввечері у Красногорівці.
В Україні через грип та ГРВІ у школах запроваджують карантин
Лише за останні кілька днів - на уроки не прийшли понад 20% учнів. Якщо хворих більшатиме - вимушені канікули запровадять й у решті закладах. Поки що мова про 10-денний карантин.
На Черкащині відкриють центри для дітей з особливими потребами - Марина Порошенко
За словами Марини Порошенко - кожна дитина має право на повноцінну освіти, а тим паче малеча з особливими потребами.
В школах Запорожья прекратили занятия
Школы в Запорожья будут закрыты на карантин со среды, 7 февраля, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили в пресс-центре мэрии.