У Дніпрі прооперували 3-річну Софійку з Красногорівки. Нагадаю, 6 лютого дівчинка дістала тяжких травм під час вибуху. У руках її товариша здетонувала знайдена на вулиці залізяка. Усього постраждали троє дітей. Двоє залишаються у лікарні Донецької області. А от найскладнішу пацієнтку довелося транспортувати до Дніпра. Який стан Софійки і що ж вибухнуло - Олена Мендалюк розкаже.

Софійка відучора у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Серед трьох постраждалих під час вибуху діточок, її травмувало найсильніше. Осколками дівчинці посікло живіт, зачепило печінку та кишечник. Вона втратила багато крові. Перші операції зробили у лікарні Курахова. Та стан маленької пацієнтки - погіршувався. У Дніпрі, після обстеження, дівчинку одразу відвезли до операційної. У неї почався перитоніт.

"Петротонит - это воспаление брюшной полости, в результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. В операционной произведена ревизия органов, провели коррекцию всего на современный шовный материал", - розповів Олександр Хітрик, головний лікар Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Під реанімацією чергує мати Софійки. Світлана після операції ще не бачила донечки. Медики кажуть: пацієнтка вже почувається краще, дихає самостійно - без допомоги апарату штучної вентиляції легень. Усі життєві показники - в нормі.

"Ничего не болит? Хорошо себя чувствуешь?"

Жінка розповідає: у вівторок увечері її дочки, 3-річна Софійка та 15-річна Карина, пішли у гості до друзів. Раптом у руках сусідського хлопчика щось здетонувало.

"Они даже не видели, что у него было в руках, он сидел на кресле. Они стояли возле холодильника, наливали себе чай. София возле него была, он ей что-то показывал. Видно так оно и произошло", - розповідає Світлана Семидєтко , мати пораненої Софії.

У поліції розповіли: у руках дев'ятирічного Сашка - вибухнув електронний детонатор.

"Применяется он на шахтах, для дробления угля, твердых пород угля. Используется, как самостоятельное взрывное устройство оно не используется. Он им играл, Колупаев. Говорит - там есть дырочка. Он с него хотел свисток сделать. По сути, ребенок даже не знал, что это это", - говрить Геннадій Дегтярьов, начальник Мар'їнського відділення поліції.

Де Сашко знайшов детонатор - поки що невідомо. Утім, розповідає мама Софійки, у Красногорівці небезпека буквально на кожному кроці: боєприпаси та кулі валяються усюди.

"Марьянку постоянно бомбят, она от нас в 3 км. У нас окраина Восточка - там все разбито. Патроны лежали пустые, но мы их никогда не поднимаем, ногой откинули на обочину, и все", - розповідає Світлана Семидєтко , мати пораненої Софії.

Сашко, який тримав у руках детонатор - нині у лікарні Лимана. Вибухом хлопчикові відірвало пальці, пошкоджені й внутрішні органи. Його прооперували, стан дитини стабілізується.