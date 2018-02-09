Мировые цены на нефть продолжают стремительно повышаться [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после продолжительного падения.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $64,34 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $60,55 за баррель.
Напомним, что курс биткоина также стремительно растет.
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