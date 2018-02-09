9 февраля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
9 февраля - 40-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 325 дней.
Международный день стоматолога
Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах.
Несмотря на то, что стоматология является одной из древнейших отраслей медицины, День стоматолога - сравнительно молодой профессиональный праздник.
Дата празднования Международного дня стоматолога выбрана не случайно. Праздник зубных врачей отмечается в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Атрибутами святой Аполлонии, согласно характеру мучений, стали зубы или щипцы.
Именины 9 февраля
Анна, Аполлония, Екатерина, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Петр, Полихроний.
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