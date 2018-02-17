Масленица в этом году будет длиться с 12 по 18 февраля. И это отличая возможность повеселиться, поесть блинов, а также пообщаться с родными и друзьями. Но уже 18 февраля, в последний день Масленицы, важный день - Прощеное воскресенье.

Что обязательно надо сделать в этот день

18 февраля надо непременно пойти на службу в храм. Это особенный день для православных христиан, потому что читается Нагорная проповедь, а во время службы священник просит прощения у своих прихожан.

Также в этот день не только можно, но и надо попросить прощения у родных, близких. Для этого не надо перечислять свои грехи и обиды, а достаточно сказать: "Прости меня!"

Нельзя никому отказывать в прощении. Это великий грех. И если у вас просят прощения, то стоит ответить: "Бог простит - и я прощаю!".

В последний день Масленицы надо обязательно сесть за стол всем членам семьи. К слову, наши предки садились за стол в Прощеное воскресенье 7 раз - по количеству дней Масленичной недели.

И наконец, вечером в этот день надо успокоиться и подумать над тем, что с понедельника, 19 февраля, начинается Великий Пост, испытания которого надо пройти достойно.

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