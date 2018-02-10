Конфликт из-за названия поселка привел к гибели 15 человек [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Южном Судане спор о названии поселка в штате Джонглей привел к гибели 15 человек, передает Синьхуа.
"Межклановые столкновения начались в среду и продолжились в четверг, 15 человек погибли, восемь получили ранения", - заявил представитель властей штата Джакоб Акеч Денг.
Один клан атаковал другой в Коланг-Пайаме из-за убийства, произошедшего в декабре 2017 года. Тогда возник спор о названии деревни.
Также возник конфликт из-за права на обладание пастбищами.
Ранее мы сообщали о переименовании станции метро в Киеве.
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