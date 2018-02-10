В США умер основатель хип-хопа [ Редактировать ]
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В Лас-Вегасе (США) умер один из основателей хип-хопа, рэппер Кевин Смит, выступавший под псевдонимом Лавбаг Старски, передает National Public Radio.
Смит скончался от сердечного приступа.
выступал на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х годов, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You've Gotta Believe.
Считается, что именно Смиту принадлежит авторство слова "хип-хоп", которое стало названием музыкального жанра. Музыкант использовал это слово, когда читал рэп для призванного на военную службу товарища: слова hip, hop применяются в американской армии во время маршей.
Ранее мы сообщали о смерти популярного советского актера.
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