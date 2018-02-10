Биткоин: стоимость криптовалюты продолжает расти [ Редактировать ]
Фото: pexels.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки выросла на 11,52%. Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.
Вслед за биткоином также выросла цена других криптовалют.
- Ethereum +12,25% $903,16
- Ripple +32,78% $1,05
- Bitcoin Cash +7,78% $1 342,91
Ранее podrobnosti.ua сообщали о стремительном снижении мировых цен на нефть.
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