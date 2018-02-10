Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией из Северной Кореи, в которой была сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, передает Ренхап.

Северокорейскую делегацию возглавил председатель президиума Верховного собрания Ким Ен Нам.

Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею.



Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде под одним флагом.