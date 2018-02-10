Президент Южной Кореи встретился с сестрой Ким Чен Ына [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с делегацией из Северной Кореи, в которой была сестра лидера КНДР Ким Е Чжон, передает Ренхап.
Северокорейскую делегацию возглавил председатель президиума Верховного собрания Ким Ен Нам.
Уровень делегации стал самым высоким со времени окончания Корейской войны. Также первым в истории стал и визит члена семьи лидера КНДР в Южную Корею.
Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея выступят на Олимпиаде под одним флагом.
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