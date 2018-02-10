Погода на 11 февраля: в Украину идет похолодание [ Редактировать ]
В Украине 11 февраля похолодает.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В восточных и большинстве северных областей ожидается небольшой снег, в южных и центральных регионах - дождь.
Ночью в восточных и большинстве северных областей ожидается небольшой снег, днем в южной части и большинстве центральных регионов - дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 11 февраля ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
В западных областях Украины без осадков, температура в течение суток -3...+2 градуса.
В Карпатах осадков не ожидается, температура воздуха ночью -3...-5 градуса, днем 0...+2.
На севере Украины без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в течение суток -2...+2.
В центре Украины местами пройдет дождь со снегом; температура в течение суток -1...+2. Ветер южный, 7-12 м/с.
В южной части умеренный дождь со снегом; температура ночью -1...+1, днем 0...+3 градусов тепла. Ветер южный, 7-12 м/с.
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