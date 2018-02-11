Израиль на грани войны с Сирией. Накануне, один из израильских самолетов сбила сирийская ПВО. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки сирийских военных объектов. Все подробности у Сергея Ауслендера.

Все началось с того, что израильские системы наблюдения засекли беспилотник, который взлетел с одной из сирийских баз. Когда он оказался в воздушном пространстве Израиля боевой вертолет уничтожил его. Радиоэлектронная разведка быстро установила место, где находился пункт управления и туда отправили боевые самолеты.

"Третий - цель подтверждаю, огонь. Подтверждаю поражение цели".

Дальше события начали развиваться стремительно. Сирийская ПВО открыла массированный огонь ракетами по израильским самолетам. Один F-16 был тяжело поврежден, но пилоты сумели дотянуть до границы и катапультировались над своей территорией. Машина упала вблизи одного из поселков, пилоты ранены, но оба живы и сейчас в больнице.

Прикрывавшие атакующих самолеты уничтожили несколько позиций ПВО и саму базу. Беспилотник и системы управления оказались иранскими, их обслуживали офицеры Корпуса стражей исламской революции. ВВС Израиля нанесли серию мощных ударов по иранским военным объектам в Сирии, в ответ на северные районы Израиля полетели ракеты. Там сработали системы воздушной тревоги.

Израиль обратился к России, с просьбой вмешаться и не допустить эскалации, но Москва ответила в том духе, что нужно уважать суверенитет Сирии и призвала к сдержанности. Израиль не раз предупреждал, что иранское присутствие в Сирии закончится плохо, а Тегеран обязательно попытается спровоцировать конфликт.

По данным Института национальной безопасности Израиля, Москва сейчас оказывает давление на Иран, чтобы не допустить развития боевых действий.

Тем временем, на севере Израиля срочно проверяют и открывают бомбоубежища. Часть воздушного пространства Израиля закрыта, чтобы создать особый коридор для военной авиации. В аэропорту задержки рейсов. В северном военном округе отменены отпуска и увольнительные, идет срочная переброска армейских частей к границе с Сирией и Ливаном.

Тегеран, по традиции обещает Израилю открыть врата ада, Сирия грозит еще более серьезными мерами. Иерусалим отвечает - при любой попытке атаковать территорию еврейского государства, ответ будет сокрушительным.