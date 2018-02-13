Офіційні портрети Барака Обами і його дружини Мішель представили на урочистій церемонії у Вашингтоні. Над зображеннями працювали два митці - К'янде Вайлі та Емі Шералд. Президентське подружжя відвідало презентацію і від портретів було у захваті. Барак Обама зізнався - востаннє позував для шкільного альбому.

Нині ж просив художника, аби той намалював йому менші вуха і прибрав трохи сивини. Але митець - не погодився. В Національній портретній галереї у Вашингтоні можна побачити зображення усіх лідерів США та інших видатних американців.