Барак Обама презентував офіційний портрет (відео) [ Редактировать ]
Офіційні портрети Барака Обами і його дружини Мішель представили на урочистій церемонії у Вашингтоні. Над зображеннями працювали два митці - К'янде Вайлі та Емі Шералд. Президентське подружжя відвідало презентацію і від портретів було у захваті. Барак Обама зізнався - востаннє позував для шкільного альбому.
Нині ж просив художника, аби той намалював йому менші вуха і прибрав трохи сивини. Але митець - не погодився. В Національній портретній галереї у Вашингтоні можна побачити зображення усіх лідерів США та інших видатних американців.
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