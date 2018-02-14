Південна Корея оплатить участь КНДР в Олімпіаді [ Редактировать ]
Корейська гостинність. Сеул оплатить участь команди з Пхеньяна в Олімпійських іграх. Ідеться про понад два з половиною мільйона доларів.
Серед іншого, гроші підуть на оплату перебування сотень гостей з КНДР - їхнє проживання та харчування, в тому числі - і вболівальників. А ще - на оплату роботи оркестру, журналістів та помічників. Окремий бюджет - виділили на розміщення делегації чиновників з Північної Кореї, цю суму Сеул не розголошує.
по теме
Сестра лидера КНДР пожала руку президенту Южной Кореи
Девушка стала первой из семьи Ким Чен Ына, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны в начале пятидесятых годов прошлого века.
У Південній Кореї виступив оркестр з КНДР
Оркестр заспівав народних корейських пісень і заграв кілька західних мелодій, зокрема і бродвейську музичну композицію "Привид опери".
Олімпіада-2018: МОК оприлюднив бюджет змагань
Усі об'єкти, які будували до Олімпійських ігор, готові. Розкупили 78 відсотків квитків.
Олимпиада-2018: медальный зачет после пятого дня соревнований
14 февраля на XXIII зимних Олимпийских играх были разыграны четыре комплекта наград.
Олимпиада-2018: итоги соревнований 14 февраля
14 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане спортсмены соревновались в семи видах дисциплинах.