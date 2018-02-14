Корейська гостинність. Сеул оплатить участь команди з Пхеньяна в Олімпійських іграх. Ідеться про понад два з половиною мільйона доларів.

Серед іншого, гроші підуть на оплату перебування сотень гостей з КНДР - їхнє проживання та харчування, в тому числі - і вболівальників. А ще - на оплату роботи оркестру, журналістів та помічників. Окремий бюджет - виділили на розміщення делегації чиновників з Північної Кореї, цю суму Сеул не розголошує.