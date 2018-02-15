Обігнути земну кулю на яхті - таку амбітну мету поставив перед собою киянин Сергій Герман. У кругосвітку вирушив з Іспанії. Уже здолав 70 тисяч миль. Лишилося зовсім трохи. А поки - невелика відпустка на батьківщині. З мандрівником спілкувалася Ліна Зеленська.

Десятки країн, тисячі миль, зфалюблений у дитячу мрію - обігнути земну кулю, Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після чотирьох років мандрів переводить дух у Києві.

"Город, с которого мы вообще запустили наше путешествие это был Алтея".

Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен, ще не означає вийти в море.

"Как в этой шутке : вы купили фотоаппарат и вы фотограф. Если Вы купили флейту, у Вас всего лишь есть флейта. Так и с яхтой. Если Вы купили яхту, Вы не будете яхтсменом. А знания, это то, что нужно тренировать, учить, получать практику", - розповідає мандрівник Cергій Герман.

5 років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палао до мандрівника приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на два роки кинула школу.

"Образование я могу получить и потом. Такой шанс дается раз в жизни, я думаю. Мы прошли через Филлипины, Малайзию, Тайланд", - розповідає донька Сергія Діана.

У Таїланді екіпаж поповнився.

"На Пукете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, я уже через две недели начала жить на лодке", - каже мандрівниця Діна Топорська.

Соломонові острови, Папуа Нова Гвінея. Є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання - такі контрасти найбільше вражали мандрівників.

"Люди, которые со строгой ловят рыбу и при этом тебя укусила змея - ты умер. Ни медицины, ни связи ничего нету".

В океані на сміливців постійно чатує небезпека: акули, шторми і навіть пірати. А ще - такі мандри дуже виснажують.

"Я вышел из Коста Рики, весил 85 килограмм, когда пришел на Парао - 69".

Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули, а от

"Голубцы делала".

Щоб обігнути Африку знадобиться ще півроку. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини, Сергій опановує китайську, знімає відео для Ютуб каналу, пише нариси, мріє видати книжку.

"Мечты должны быть такими, чтобы их нельзя было купить. Я вобще, если честно и путешествовать то не очень люблю".