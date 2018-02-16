Мировые цены на нефть продолжают стремительно повышаться [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть сохранили тенденцию роста.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $64,56 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) взлетели до $61,45 за баррель.
Напомним, что курс криптовалюты также ввырос.
по теме
Мировые цены на нефть вернулись к росту
Оперативные данные электронных торгов говорят, что мировые цены на нефть снова выросли.
Мировые цены на нефть продолжают падать
Оперативные данные электронных торгов говорят о тенденции снижения мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть резко подскочили
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после продолжительного падения.
Мировые цены на нефть продолжают падать
Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что нефть на бирже ICE Futures дешевеет.
Мировые цены на нефть взлетели после резкого снижения
Оперативные данные электронных торгов говорят о росте мировых цен на нефть после падения до рекордного минимума.