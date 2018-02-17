Почему мы так много внимания уделяем сегодня этой теме и вообще Мюнхенской конференции? Потому что ощущение такое, что вот именно сейчас идея размещения миротворцев на Донбассе, которую обсуждают уже несколько лет, приобретает реальные очертания.

Действительно - сторонам, которые участвуют в переговорах, осталось всего лишь проявить добрую волю, чтобы процесс стартовал. Детали, то есть количество, статус и полномочия миротворцев - согласовать все-таки не так уж и сложно. И это прекрасно видно по всем дискуссиям вокруг этой темы. Было видно и по выступлению в Мюнхене президента Украины Петра Порошенко.

"У Москвы есть шанс - пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая не контролированный участок украинско-российской государственной границы. Миротворцы ООН на Донбассе должны иметь понятный функциональный мандат, который базируется на многолетних принципах ООН, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение оккупированной территории под украинский суверенитет во исполнение Минска", - заявил президент.