У Москвы есть шанс на компромисс по миротворцам - Порошенко [ Редактировать ]
Почему мы так много внимания уделяем сегодня этой теме и вообще Мюнхенской конференции? Потому что ощущение такое, что вот именно сейчас идея размещения миротворцев на Донбассе, которую обсуждают уже несколько лет, приобретает реальные очертания.
Действительно - сторонам, которые участвуют в переговорах, осталось всего лишь проявить добрую волю, чтобы процесс стартовал. Детали, то есть количество, статус и полномочия миротворцев - согласовать все-таки не так уж и сложно. И это прекрасно видно по всем дискуссиям вокруг этой темы. Было видно и по выступлению в Мюнхене президента Украины Петра Порошенко.
"У Москвы есть шанс - пойти на компромисс и согласиться на миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая не контролированный участок украинско-российской государственной границы. Миротворцы ООН на Донбассе должны иметь понятный функциональный мандат, который базируется на многолетних принципах ООН, позволяющий им в полной мере осуществлять поставленные перед ними задачи и обеспечить мирное возвращение оккупированной территории под украинский суверенитет во исполнение Минска", - заявил президент.
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