В субботу, 17 февраля, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, практически по всей территории страны пройдут осадки (или дожди, или мокрый снег). Об этом сообщает Gismeteo.

Не ожидается осадков в Волынской, Закарпатской, Донецкой и Луганской областях.

В западных областях ночью температура воздуха составит −6... −1 °С, днем столбики термометров достигнут отметок 0...+4 °С.

В северных и центральных областях ночью прогнозируется −8... −1 °С, днем температура воздуха составит 0... +3 °С.

В восточной части ночью ожидается −3... −2 °С, днем столбики термометров покажут +1... +3 °С.

В южной части ночью температура воздуха составит −2... +1 °С, днем прогнозируется +2...+5 °С.

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